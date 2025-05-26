Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 12:22

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропортах Вологды и Череповца

Фото: 123RF/olgavolodina

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Вологды и Череповца. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что данная мера вводится для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Иванова и Ярославля. Также не отправляет и не принимает рейсы с самого утра воздушная гавань в Калуге.

Были объявлены ограничения и в столичных Домодедово и Жуковском. Аэропорты временно не принимали и не отправляли рейсы. Спустя время их работа была возобновлена.

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика