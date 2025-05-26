Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, эти меры необходимы для обеспечения безопасности. В связи с этим вышеуказанные аэропорты временно не принимают и не отправляют рейсы.

"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – отметил представитель Росавиации.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ранним утром понедельника, 26 мая. Это было связано с уничтожением украинских БПЛА, которые летели на Москву.

Силы ПВО ликвидировали несколько дронов. После этого ограничения были сняты. Сообщений о возможных перенаправлениях рейсов на запасные аэродромы не поступало.

