26 мая, 06:02Транспорт
Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту Череповца
Фото: 123RF/tratong
Ограничения на прием и отправку авиарейсов отменили в аэропорту Череповца. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Информация о возможных перенаправлениях рейсов на запасные аэродромы не приводится.
Данные меры вводились в аэропорту Череповца в ночь на понедельник, 26 мая, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.
Ранее ограничения на полеты также были отменены в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Кроме того, меры безопасности сняли и в воздушных гаванях Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля.