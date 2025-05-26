Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту Череповца

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Ограничения на прием и отправку авиарейсов отменили в аэропорту Череповца. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Информация о возможных перенаправлениях рейсов на запасные аэродромы не приводится.

Данные меры вводились в аэропорту Череповца в ночь на понедельник, 26 мая, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.

Ранее ограничения на полеты также были отменены в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Кроме того, меры безопасности сняли и в воздушных гаванях Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля.