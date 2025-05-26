Аэропорт Ярославля ограничил работу

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Временные ограничения введены на работу аэропорта Ярославля. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что меры были объявлены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее ограничения вводились в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Они также были необходимы для обеспечения безопасности. Аэропорты временно не принимали и не отправляли рейсы. Позже запреты отменили.

При этом ограничения продолжают действовать в аэропорту Калуги. Они были введены с 06:57 по московскому времени.

В Минтрансе России до этого напоминали авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.

