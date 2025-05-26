Ограничения на работу сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский

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Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Запреты на полеты были объявлены в Домодедово и Жуковском утром в понедельник, 26 мая. Эти меры были необходимы для обеспечения безопасности. Аэропорты временно не принимали и не отправляли рейсы.

При этом ограничения продолжают действовать в аэропорту Калуги. Они были введены с 06:57 по московскому времени.

В Минтрансе России напомнили, что в случае задержек рейсов авиакомпании по регламенту обязаны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах. Также перевозчики должны предоставить пассажирам с детьми до семи лет доступ к комнате матери и ребенка.

