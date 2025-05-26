Временные ограничения введены в аэропорту Иванова

Фото: телеграм-канал "Аэропорт Иваново"

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов объявлены в аэропорту Иванова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Как он объяснил, меры нужны для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В понедельник, 26 мая, ограничения вводились в столичных аэропортах Домодедово, Жуковский, Внуково, а также Калуги, Нижнего Новгорода, Ярославля и Череповца. Позже в некоторых из них запреты были сняты. Ограничения продолжают действовать в аэропортах Калуги и Ярославля.

В Минтрансе России до этого рассказывали авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.

