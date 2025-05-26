Ограничения сняты в аэропортах Вологды и Череповца

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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Вологды и Череповца. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры были объявлены в региональных авиагаванях днем 26 мая. Это было нужно для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, 26-го числа запреты на полеты вводились в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Домодедово в это время принимал рейсы, а Жуковский не отправлял и не принимал самолеты. Позже ограничения были сняты.

Вместе с тем из-за запретов на полеты в столичных аэропортах авиакомпания Turkish Airlines временно отменила рейсы в Москву. По словам гендиректора туроператора PEGAS Touristik Анны Подгорной, по техническим причинам в некоторых случаях турецкая авиакомпания указывает на табло отмену рейса вместо задержки. Как только появляется возможность вылета рейса, на табло можно увидеть время и номер.

