Turkish Airlines временно отменила рейсы из-за ограничений в аэропортах Москвы

Фото: ТАСС/SOPA Images via ZUMA Press Wire

Авиакомпания Turkish Airlines временно отменяет рейсы в Москву из-за ограничений в столичных аэропортах. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"В аэропортах Центральной России в ночь на 26 мая снова вводились ограничения на прилет и вылет самолетов. Это повлекло изменения в расписании Домодедово, Внуково и Жуковского. До 60% рейсов прилетает не по графику или отменено. В том числе пострадала регулярность вылетов Turkish Airlines", – уточнили в ассоциации.

В АТОР добавили, что туроператоры рекомендуют пассажирам ждать информацию о новом времени вылета.

По словам гендиректора туроператора PEGAS Touristik Анны Подгорной, по техническим причинам в некоторых случаях турецкая авиакомпания указывает на табло отмену рейса вместо задержки. Как только появляется возможность вылета рейса, на табло можно увидеть время и номер.

"Мы получаем всю информацию и по мере поступления вносим изменения в бронирования. Агенты должны доносить новые сведения до путешественников", – добавила она.

В понедельник, 26 мая, ограничения вводились в столичных аэропортах Домодедово, Жуковский, Внуково, а также Калуги, Нижнего Новгорода, Ярославля, Иванова, Вологды и Череповца. Позже в некоторых из них запреты были сняты.

При этом ограничения все еще действуют в аэропортах Череповца, Вологды, Ярославля и Иванова.

