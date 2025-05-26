Собянин: отражена попытка атаки четырех направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силами противовоздушной обороны (ПВО) РФ была отражена атака четырех вражеских беспилотников, летевших на Москву. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – подчеркнул мэр Москвы.

Ранее силы ПВО уничтожили один БПЛА, который направлялся на столицу. На месте падения фрагментов дрона также были задействованы экстренные службы.

В столичном аэропорту Жуковский в настоящее время введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

