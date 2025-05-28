01:34Транспорт
Временные ограничения введены в аэропортах Внуково и Жуковский
Фото: 123RF/girich
Временные ограничения на работу введены в столичных аэропортах Внуково и Жуковский. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.
Также режим ограниченной работы введен в аэропорту Домодедово.
Ранее Сергей Собянин заявил, что противовоздушная обороны (ПВО) Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ночью в среду, 28 мая, перед Москвой была отражена атака нескольких украинских дронов. Силы ПВО сначала ликвидировали четыре беспилотника, писал Собянин. Позднее он сообщал еще о нескольких.