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01:47

Происшествия

Собянин: еще два БПЛА сбиты системой ПВО на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Глава города добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ночью в среду, 28 мая, перед Москвой была отражена атака нескольких украинских дронов. Силы ПВО сначала ликвидировали четыре беспилотника, писал Собянин. Позднее он сообщал еще о нескольких.

По словам Собянина, ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников на Москву.

В столичных аэропортах были введены временные ограничения на работу. Они коснулись запретов на прием и выпуск самолетов.

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