Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:22

Происшествия

Дежурные силы ПВО ликвидировали 112 беспилотников над регионами РФ в течение трех часов

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 112 украинских беспилотников за три часа над регионами России, сообщает Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что дроны перехвачены с 21:00 вторника, 27 мая, до 00:00 среды, 28 мая.

Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации нескольких вражеских беспилотников на подлете к Москве. На месте падения обломков оперативно работали специалисты экстренных служб.

На фона попыток атак в столичных аэропортах были введены временные ограничения на работу. В частности, они коснулись запретов на прием и выпуск самолетов.

Читайте также


происшествия

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика