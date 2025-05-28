Дежурные силы ПВО ликвидировали 112 беспилотников над регионами РФ в течение трех часов

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 112 украинских беспилотников за три часа над регионами России, сообщает Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что дроны перехвачены с 21:00 вторника, 27 мая, до 00:00 среды, 28 мая.

Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации нескольких вражеских беспилотников на подлете к Москве. На месте падения обломков оперативно работали специалисты экстренных служб.

На фона попыток атак в столичных аэропортах были введены временные ограничения на работу. В частности, они коснулись запретов на прием и выпуск самолетов.