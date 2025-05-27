Дежурные силы ПВО сбили за ночь 99 беспилотников над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 99 вражеских беспилотников над регионами России, сообщает Минобороны.

Уточняется, что 56 дронов ликвидированы над территорией Белгородской области, 25 – над территорией Воронежской области, 7 – над Владимирской областью, 5 – над Калужской областью, 4 – над Тульской областью и по 1 – над территориями Ростовской и Липецкой областей.

Ранее, ночью понедельника, 26 мая, средства ПВО отразили атаку вражеских беспилотников в Кинешме Ивановской области. Обломки БПЛА упали в промзоне города. В результате происшествия никто не пострадал. Была повреждена хозпостройка для хранения упаковки.

Также украинские военные вели артобстрел рядом с Запорожской АЭС 25 мая, когда проходила ротация инспекторов МАГАТЭ. В настоящее время станция работает в штатном режиме. Все шесть блоков находятся в состоянии "холодный останов".