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Собянин: пресечена попытка атаки еще двух БПЛА на Москву
Фото: Минобороны РФ
Уничтожены еще два вражеских БПЛА, атаковавших Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Столичный мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ночью в среду, 28 мая, перед Москвой была отражена атака нескольких украинских дронов. Работу с ликвидацией БПЛА ведут силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны, уточнял Собянин.
В столичных аэропортах были введены временные ограничения на работу. В частности, они коснулись запретов на прием и выпуск самолетов.