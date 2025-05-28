Собянин: пресечена попытка атаки еще двух БПЛА на Москву

Фото: Минобороны РФ

Уничтожены еще два вражеских БПЛА, атаковавших Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Столичный мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ночью в среду, 28 мая, перед Москвой была отражена атака нескольких украинских дронов. Работу с ликвидацией БПЛА ведут силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны, уточнял Собянин.

В столичных аэропортах были введены временные ограничения на работу. В частности, они коснулись запретов на прием и выпуск самолетов.