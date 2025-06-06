"Мой район. Новости": перехватывающую парковку открыли у станции метро "Электрозаводская"

Новая перехватывающая парковка появилась у станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Она находится на стороне Семеновской набережной и будет удобна водителям, которые хотят пересесть на городской транспорт.

Стоянка рассчитана почти на 70 автомобилей. Воспользоваться ей можно бесплатно, но для этого водителю необходимо продолжить путь на метро, МЦК или МЦД. При этом нужно совершить не менее двух поездок.

Адреса всех перехватывающих парковок можно посмотреть в приложении "Парковки России" и на сайте "Московского паркинга". Подробнее – в программе "Мой район. Новости".