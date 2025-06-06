Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июня, 05:35

Транспорт

"Мой район. Новости": перехватывающую парковку открыли у станции метро "Электрозаводская"

"Мой район. Новости": перехватывающую парковку открыли у станции метро "Электрозаводская"

Новости Москвы: первую судостроительную верфь возводят в столице

Движение поездов под Воронежем восстановили после повреждения путей

"Специальный репортаж": автоугоны

Живущие у монорельса москвичи рассказали, что предпочитают МЦК и автобусы

Живущие у монорельса москвичи рассказали, что почти не пользуются им

"Мой район. Новости": перехватывающая парковка появилась у станции метро "Электрозавдская"

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 5 июня

Городские камеры зафиксировали загруженный трафик на 36-м километре МКАД

Большое количество машин скопилось на 31-м километре МКАД

Новая перехватывающая парковка появилась у станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Она находится на стороне Семеновской набережной и будет удобна водителям, которые хотят пересесть на городской транспорт.

Стоянка рассчитана почти на 70 автомобилей. Воспользоваться ей можно бесплатно, но для этого водителю необходимо продолжить путь на метро, МЦК или МЦД. При этом нужно совершить не менее двух поездок.

Адреса всех перехватывающих парковок можно посмотреть в приложении "Парковки России" и на сайте "Московского паркинга". Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
транспортпарковкигородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика