На участке от Ленинградского до Звенигородского шоссе изменится скоростной режим с 16 июня

С 16 июня изменится скоростной режим на внешней стороне Третьего транспортного кольца. Как сообщили в Дептрансе, нововведение касается участка от Ленинградского проспекта до Звенигородского шоссе.

На этом отрезке зафиксирована высокая аварийность – только перед Хорошёвской эстакадой за три года произошло более 25 ДТП с пострадавшими. Для повышения безопасности специалисты провели переразметку: вместо трех полос теперь четыре. Максимальную скорость на участке решено ограничить до 60 километров в час.

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