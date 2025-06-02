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02 июня, 18:30

Транспорт

На участке от Ленинградского до Звенигородского шоссе изменится скоростной режим с 16 июня

На участке от Ленинградского до Звенигородского шоссе изменится скоростной режим с 16 июня

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С 16 июня изменится скоростной режим на внешней стороне Третьего транспортного кольца. Как сообщили в Дептрансе, нововведение касается участка от Ленинградского проспекта до Звенигородского шоссе.

На этом отрезке зафиксирована высокая аварийность – только перед Хорошёвской эстакадой за три года произошло более 25 ДТП с пострадавшими. Для повышения безопасности специалисты провели переразметку: вместо трех полос теперь четыре. Максимальную скорость на участке решено ограничить до 60 километров в час.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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транспортгородвидеоЕкатерина Фоменко

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