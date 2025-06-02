02 июня, 18:30Транспорт
На участке от Ленинградского до Звенигородского шоссе изменится скоростной режим с 16 июня
С 16 июня изменится скоростной режим на внешней стороне Третьего транспортного кольца. Как сообщили в Дептрансе, нововведение касается участка от Ленинградского проспекта до Звенигородского шоссе.
На этом отрезке зафиксирована высокая аварийность – только перед Хорошёвской эстакадой за три года произошло более 25 ДТП с пострадавшими. Для повышения безопасности специалисты провели переразметку: вместо трех полос теперь четыре. Максимальную скорость на участке решено ограничить до 60 километров в час.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.