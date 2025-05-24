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24 мая, 10:15

Мэр Москвы

Собянин рассказал о благоустройстве у станций Троицкой линии метро

Собянин рассказал о благоустройстве у станций Троицкой линии метро

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве у станций новой Троицкой линии метро

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Возле будущих станций Троицкой линии столичной подземки стартовали масштабные работы по благоустройству. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Комфортные общественные пространства появятся у станций "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая" и "Вавиловская". Например, у последней обновят около 100 тысяч квадратных метров: обустроят дорожную инфраструктуру, высадят зелень, установят павильоны и велопарковки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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