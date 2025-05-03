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03 мая, 15:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин сообщил об обновлении поездов на МЦД-4

Сергей Собянин сообщил об обновлении поездов на МЦД-4

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На четвертом Московском центральном диаметре в апреле произошло рекордное обновление подвижного состава – на линию вышли сразу семь новейших поездов "Иволга 4.0". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, полное обновление поездов на МЦД-4 завершится уже этим летом.

Сейчас на линиях МЦД-3 и МЦД-4 работают 30 современных составов. "Иволга 4.0" разработана российскими конструкторами, собирается в Твери, а комплектующие производят более 600 предприятий по всей стране. Новые поезда отличаются повышенным комфортом, увеличенной вместимостью и наличием дополнительной двери в промежуточных вагонах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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