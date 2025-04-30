Собянин: в майские праздники изменится режим работы соцучреждений Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В некоторых социальных учреждениях Москвы в майские праздники изменится режим работы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Жители и гости столицы будут отмечать праздник Весны и Труда с 1 по 4 мая, а 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне – с 8 по 11 мая.

В праздники, 1, 4, 8, 9 и 11 мая, взрослые поликлиники будут открыты с 09:00 до 16:00. Однако 2, 3 и 10 мая прием будет идти с 09:00 до 18:00. Помощь на дому и кабинеты ОРВИ будут работать по такому же графику. В свою очередь, детские поликлиники 2, 3 и 10 мая будут открыты с 09:00 до 15:00, а медпомощь на дому будет оказываться во все праздничные дни с 09:00 до 15:00.

Во дворцах бракосочетания выходными днями будут 1, 2, 8 и 9 мая. Дворцы № 1 и 4 закроются 1 и 9 мая, а 30 апреля и 8 мая будут работать с 09:00 до 17:00.

Кроме того, 2 мая церемонии бракосочетания проведут на выездных площадках проекта "Новые адреса счастья". В обычном режиме с 3 по 7 мая будут работать структурные подразделения управления записи актов гражданского состояния города (ЗАГС). Архивно-информационный отдел закрыт с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Офисы ЗАГС в центрах госуслуг "Мои документы" закрыты 1 и 9 мая. С 12 мая отделы ЗАГС вернутся к обычному графику. Подать заявление о заключении брака в праздничные дни можно онлайн на порталах государственных услуг и mos.ru.

Кроме того, график изменится в следующих учреждениях:

центры госуслуг "Мои Документы" не принимают только 1 и 9 мая. График работы сотрудников ведомств, может отличаться;

единый центр поддержки участников СВО и членов их семей не будет работать 5, 8, 9, 10 и 11 мая;

женские консультации 2, 3 и 10 мая будут работать с 09:00 до 18:00. При этом 1, 4, 8, 9 и 11 мая откроются с 09:00 до 16:00 только те учреждения, которые имеют 10 и более участков;

центры московского долголетия, центры занятости населения "Моя работа" и "Моя карьера", центр инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего", учебный центр "Профессионал", реабилитационные учреждения для людей с особенностями здоровья, а также семейные центры будут закрыты с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая;

в Главархиве Москвы с 30 апреля по 4 мая и с 7 по 11 мая читальный зал будет закрыт, а 5 и 6 мая его можно посетить по обычному графику. 12 мая читальный зал начнет работу в 09:30;

школьники и студенты колледжей с 5 по 7 мая будут учиться по обычному расписанию. Дни с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая неучебные. График работы центров дополнительного образования можно узнать на сайтах организаций.

При этом сохранят привычный график работы молочно-раздаточные пункты. Они будут работать ежедневно с 06:30 до 15:00, уточняет портал мэра и правительства столицы. Горожане смогут обращаться в Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки. Круглосуточно будут работать отделения на Иловайской улице (дом 22а, строение 2) и Ижорской улице (дом 21, корпус 3), а также мобильные бригады "Социальный патруль".

Государственные ветеринарные клиники будут принимать пациентов в обычном режиме. Записать питомца на прием можно с помощью портала mos.ru, а также в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва" или по телефону +7 (495) 612⁠-12⁠-12.

Круглосуточной психологической поддержкой можно воспользоваться по номерам 051, +7 (495) 051, и в онлайн-чате психологической поддержки. О соцподдержке можно узнать по горячей линии департамента труда и социальной защиты населения города Москвы +7 (495) 870⁠-44⁠-44.

Ранее сообщалось, что схема движения транспорта временно изменится в центре и на юго-востоке Москвы из-за подготовки ко Дню Победы. Уточняется, что 3 мая с 16:30 до 19:00 будут перекрыты участки Волгоградского проспекта, Садового кольца и Таганской площади, с 22:00 до окончания мероприятия не будет движения по ряду центральных набережных и улиц. Кроме того, закроются для транспорта участки Садового кольца, улицы Новый Арбат и Большого Каменного моста.