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31 мая, 16:50

Транспорт

"Мой район. Новости": электробусы начали курсировать по маршруту № 892 в Москве

"Мой район. Новости": электробусы начали курсировать по маршруту № 892 в Москве

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В Московском районе электробусы начали курсировать по маршруту № 892. Он проходит от метро "Саларьево" до Солнцево-Парка, соединяя жилые комплексы с Солнцевской и Сокольнической линиями.

Пассажиры отметили, что по сравнению с автобусами, которые раньше ходили на маршруте, стало гораздо удобнее. Машины движутся плавно, в них не пахнет соляркой, работает климат-контроль и информационные табло.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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