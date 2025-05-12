Новости мира: в Японии три кота стали кондукторами поездов

В Японии три кота стали кондукторами поездов. Для них изготовили эксклюзивные фуражки и поводки. Коты должны "красиво спать", мяукать на пассажиров и есть вкусную еду. В транспортной службе заявили, что это создает уютную атмосферу в вагонах.

В Словакии представили летающий автомобиль. Аппарат способен разогнаться до 250 километров в час и пролететь до 1 тысячи километров. Компания-производитель заявила, что с 1 января 2026 года начнет выпускать по 100 таких машин в год. Минимальная цена составит 800 тысяч долларов.

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