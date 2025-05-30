Движение на участке оранжевой линии столичного метро будет приостановлено в выходные

В эти выходные, 31 мая и 1 июня, между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метро не будет движения поездов. Такие же ограничения повторятся 7 и 8 июня. Перекрытие связано со строительством пересадки на будущую Троицкую линию.

Чтобы избежать задержек, в городе изменится схема движения транспорта. Будут закрыты некоторые съезды и парковки в районе Профсоюзной улицы, Ленинского проспекта и проспекта 60-летия Октября. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и использовать объезды.

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