Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 11:30

Транспорт

Пропускная способность Кутузовского проспекта выросла на 20% после переразметки

Пропускная способность Кутузовского проспекта выросла на 20% после переразметки

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 23 мая

Оплата по биометрии станет доступна на всех турникетах метро до конца 2025 года

"Мой район. Новости": пассажиров с детьми обяжут размещать на соседних местах в самолете

"Это Москва. Инфраструктура": автобус из детства

На Садовом кольце приступили к работам по замене асфальта

В проекте "Активный гражданин" появилось новое голосование о московском метро

Таксистов без страховок будут ловить с помощью камер

Стоячие места в самолетах предложили ввести авиакомпании Италии

ГАИ Москвы объявила о трехдневном рейде на велокурьеров

Пропускная способность Кутузовского проспекта Москвы после переразметки и организации дополнительных полос выросла на тысячу автомобилей в час, или в среднем на 20%. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, переразметка коснулась участков по направлению в область – от Третьего транспортного кольца (ТТК) до проспекта Багратиона, а также в сторону центра – от тоннеля Маршала Гречко до съезда на ТТК. Кроме того, в оба направления добавили по одной полосе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортдорогигородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика