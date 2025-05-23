Пропускная способность Кутузовского проспекта выросла на 20% после переразметки

Пропускная способность Кутузовского проспекта Москвы после переразметки и организации дополнительных полос выросла на тысячу автомобилей в час, или в среднем на 20%. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, переразметка коснулась участков по направлению в область – от Третьего транспортного кольца (ТТК) до проспекта Багратиона, а также в сторону центра – от тоннеля Маршала Гречко до съезда на ТТК. Кроме того, в оба направления добавили по одной полосе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.