В Москве ограничат движение из-за подготовки к полумарафону

В столице началась подготовка к полумарафону – из-за этого частично ограничено движение на нескольких улицах. Уже закрыт проезд по участку Васильевского Спуска – от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста. Ограничение будет действовать до 25 мая.

С 20:00 пятницы, 23 мая, перекроют Москворецкую улицу – от набережной до Варварки. Затем 24 мая, в день проведения забега, закроют движение по ряду улиц и набережных, в том числе по Большому Москворецкому мосту, Смоленской, Фрунзенской, Ростовской, Саввинской и Новодевичьей набережным.

В зоне перекрытий также будет запрещена парковка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.