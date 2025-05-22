22 мая, 13:39Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Жуковский
Фото: 123RF/dushlik
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в столичном аэропорту Жуковский. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Меры безопасности действуют в авиагавани с 13:20 по московскому времени.
Запрет на работу аэропорта ранее уже вводился в Жуковском утром 22 мая. Ограничения применялись для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Кроме того, аналогичные меры действовали и столичном аэропорту Домодедово. Однако спустя время эти ограничения были отменены в двух столичных аэропортах.
В этот период средства противовоздушной обороны (ПВО) России отразили атаку трех летевших на Москву БПЛА, а также еще двух беспилотников, которые направлялись в сторону столицы.
В московских аэропортах предупредили о возможных задержках рейсов