Временные ограничения введены в аэропорту Жуковский

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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в столичном аэропорту Жуковский. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры безопасности действуют в авиагавани с 13:20 по московскому времени.

Запрет на работу аэропорта ранее уже вводился в Жуковском утром 22 мая. Ограничения применялись для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Кроме того, аналогичные меры действовали и столичном аэропорту Домодедово. Однако спустя время эти ограничения были отменены в двух столичных аэропортах.

В этот период средства противовоздушной обороны (ПВО) России отразили атаку трех летевших на Москву БПЛА, а также еще двух беспилотников, которые направлялись в сторону столицы.