Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 07:15

Транспорт

В Москве могут провести эксперимент по регулированию сферы электросамокатов

В Москве могут провести эксперимент по регулированию сферы электросамокатов

Городские камеры показали обстановку на Волгоградском проспекте

Крупнейшая выставка в сфере автопрома открылась в Москве

Госдума приняла закон о локализации такси в России

Москва может стать площадкой для эксперимента по регулированию электросамокатов

Госдума одобрила законопроект о локализации автомобилей такси

"Это Москва. Туризм": самые живописные речные маршруты по столице

Москвичам рассказали о транспортной ситуации в городе

В Госдуме одобрили законопроект о локализации автомобилей такси

В Госдуме рассмотрят проект об отечественных авто для такси

В столице может стартовать новый эксперимент по регулированию использования электросамокатов. Как сообщили в Мосгордуме, Москва технически и организационно готова к таким мерам – многие решения, протестированные в городе ранее, позже применяли по всей стране.

Уже в этом сезоне в столице ограничили скорость прокатных самокатов, запретили их использование в местах с плотным пешеходным трафиком, ввели обязательную верификацию арендаторов на портале mos.ru, а также усилили контроль за парковкой индивидуального транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика