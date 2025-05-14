В Москве могут провести эксперимент по регулированию сферы электросамокатов

В столице может стартовать новый эксперимент по регулированию использования электросамокатов. Как сообщили в Мосгордуме, Москва технически и организационно готова к таким мерам – многие решения, протестированные в городе ранее, позже применяли по всей стране.

Уже в этом сезоне в столице ограничили скорость прокатных самокатов, запретили их использование в местах с плотным пешеходным трафиком, ввели обязательную верификацию арендаторов на портале mos.ru, а также усилили контроль за парковкой индивидуального транспорта.

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