Собянин: в 100 районах Москвы в этом году пройдут экскурсии "Моего района"

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В 2025 году в рамках программы "Мой район" экскурсии пройдут в 100 районах Москвы, рассказал в личном блоге Сергей Собянин.

"Москва – огромный город, и каждый его район богат историями, легендами, каждый со своими архитектурными особенностями и даже особым ритмом жизни. Однако в повседневной суете многие из нас не замечают, что живут в особенном месте", – отметил мэр.

По словам Собянина, бесплатные экскурсии – более 1 000 прогулок по московским паркам, набережным, улицам и переулкам, помогают москвичам заново познакомиться со столичными районами.

Мэр рассказал, что с 2022 года прошло порядка 600 экскурсий, в которых приняли участие более 35 тысяч человек. Сначала проект охватывал 20 районов Москвы, а в 2024-м – 77. В этом году число районов увеличится до 100, летом к программе присоединятся Ховрино, Некрасовка, Строгино, Щербинка, Москворечье-Сабурово, Марьино, Войковский, Нижегородский, Проспект Вернадского и другие районы.

Вначале программы была рассчитана только на теплое время года. Однако в этом сезоне экскурсии пройдут в три этапа: с марта по май, с июня по август и с сентября по декабрь.

Собянин уточнил, что программе "Мой район" принимают участие ведущие гиды столицы, владеющие авторским стилем, среди которых историки, музыканты, актеры.

Жителям экскурсии помогают выходить за рамки привычного восприятия района. Желающие узнают о старинных усадьбах, необычных постройках и скульптурах. В рамках прогулок затрагиваются культурные, исторические и мистические темы. Одной из наиболее популярных экскурсий является прогулка по дендропарку в Бирюлеве Восточном. Кроме того, в Раменках маршрут проходит через киностудию "Мосфильм" и дом, где жил Андрей Тарковский.

Этим летом в Ховрине желающие смогут узнать об усадьбе Грачевых, построенной в стиле казино Монте-Карло, а в Москворечье-Сабурове расскажут историю боярина Сабурова и о связи района с древней царской династией Рюриковичей.

Собянин назвал участие в проекте хорошей возможность познакомиться с соседями, провести время с единомышленниками и свежим взглядом взглянуть на привычные маршруты.

"Москва – это город без окраин, и районные экскурсии помогут в этом убедиться", – заключил мэр.

Ранее в "Лужниках" начали работать обзорные экскурсии на крыше Большой спортивной арены. Прогулки по крыше Большой спортивной арены проходят с пятницы по воскресенье. Те, кто хочет увидеть Москву на закате, есть вечерний формат. Также планируются отдельные сеансы с использованием AR-технологий для более полного погружения в историю города и "Лужников".