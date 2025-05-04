Обзорные экскурсии на крыше Большой спортивной арены "Лужников" начнутся 5 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Обзорные экскурсии на крыше Большой спортивной арены в столичных "Лужниках" начнутся 5 мая. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Старт прогулки запланирован в чаше арены. Перед подъемом на крышу гостям предложат выйти к бровке футбольного поля, на котором проходили матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, сделать фотографии и узнать интересные факты из истории спорткомплекса. Кроме того, посетители могут воспользоваться аудиогидом.

Протяженность маршрута составляет почти километр. Высота, с которой можно увидеть городские достопримечательности, – 57 метров. Со смотровой площадки открывается панорамный вид на Москву-реку, МГУ имени М. В. Ломоносова, Новодевичий монастырь, деловой центр "Москва-Сити", Воробьевы горы, спортивный парк и сооружения "Лужников".

Во время экскурсии посетители должны соблюдать правила безопасности. В связи с этим перед подъемом на крышу каждому гостю дадут каску и страховочное оборудование с тросом. Человек прикрепляется к особой конструкции и следует за гидом всю прогулку.

Однако для гостей есть ограничение по возрасту – 14 лет. Дети могут посетить экскурсию в сопровождении взрослых. В этом сезоне по просьбе посетителей количество человек в группе увеличено с 12 до 18.

Прогулки по крыше Большой спортивной арены проходят с пятницы по воскресенье. Для тех, кто хочет увидеть столицу на закате, есть вечерний формат. Планируются также отдельные сеансы с использованием AR-технологий для более полного погружения в историю города и "Лужников".

Ознакомиться с расписанием экскурсий и приобрести билеты можно на сайте.

Между тем в туристическом сервисе Russpass появилась подборка маршрутов к 80-летию Победы в разделе "Весна в Москве". Желающие могут посетить выставки в музеях и парках, пройти по историческим местам и узнать о подвигах защитников Родины.

Помимо этого, москвичи и гости столицы на территории парка Победы могут воспользоваться аудиоэкскурсией, в ходе которой они узнают о Триумфальной арке, главной аллее, мемориале "Трагедия народов" и другом.