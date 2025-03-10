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10 марта, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": сотрудники Госавтоинспекции выявили нетрезвого водителя каршеринга

"Московский патруль": сотрудники Госавтоинспекции выявили нетрезвого водителя каршеринга

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Сотрудники столичной Госавтоинспекции в ходе рейда "Трезвый водитель" поймали таксиста, предположительно, с поддельными правами, а также водителя каршеринга, который мог выпить перед тем, как сесть за руль.

Столичная Госавтоинспекция регулярно призывает автомобилистов и пешеходов быть неравнодушными и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые создают опасность для себя и окружающих.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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