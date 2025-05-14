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14 мая, 10:45

Транспорт

ГАИ сможет лишать водителей прав по состоянию здоровья

ГАИ сможет лишать водителей прав по состоянию здоровья

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Госавтоинспекции станет проще лишать водителей прав. Если на диспансеризации или приеме в поликлинике у автомобилиста выявят проблемы со здоровьем, информация об этом будет передана в ГАИ. Ведомство планируют подключить к единой базе Минздрава.

Основанием для лишения прав могут стать заболевания, которые считаются противопоказанием для вождения. Например, сильное ухудшение зрения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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