Минтранс РФ: беспилотные автомобили могут появиться на дорогах к 2027 году

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Беспилотные автомобили могут появиться на дорогах общего пользования к 2027 году, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Ведомство уточнило, что тестирование грузовых автомобилей без водителя за рулем показало положительные результаты. Однако специалистам предстоит доработать технологии и согласовать некоторые правила.

Дорожная карта станет главным инструментом для создания единых правил и инфраструктуры безопасного использования беспилотных автомобилей. Документ разрабатывается по поручению зампредседателя правительства России Виталия Савельева, подчеркнули в пресс-службе.

Движение беспилотных грузовиков было запущено на ЦКАД и трассе М-11 "Нева". На обеих дорогах проезд для них будет бесплатным.

В настоящее время число беспилотных грузовых автомобилей, которые задействованы в перевозках по М-11, увеличилось до 67 единиц. Всего с момента старта перевозок высокоавтоматизированные транспортные средства прошли свыше 5,8 миллиона километров и перевезли более 640 тысяч кубометров груза.