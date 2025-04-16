Беспилотная "Ласточка" с момента запуска проехала более 75 тыс км по МЦК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Беспилотный поезд "Ласточка" с момента своего запуска проехал уже свыше 75 тысяч километров по МЦК. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы РЖД Евгения Чаркина.

Он уверен, что технологии компьютерного зрения очень хорошо показали себя. Кроме того, опираясь на испытанные разработки, РЖД уже тестирует аналогичное зрение на маневровых локомотивах.

"Видим большую перспективу здесь", – отметил Чаркин в ходе конференции Data Fusion.

Кроме того, замгендиректора холдинга рассказал о системе помощи машинисту с использованием компьютерного зрения. Он подчеркнул, что полностью беспилотного поезда пока нет, в кабине находится машинист. Компьютерное зрение подсказывает ему о потенциальных проблемах на инфраструктуре, о людях поблизости, о сигналах светофоров и об особенностях инфраструктуры.

Кроме того, у РЖД есть проект интеллектуального коммерческого осмотра грузовых поездов. Система отслеживает потенциальные нарушения в креплении груза и таким образом исключает человеческий фактор при осмотре вагонов, повышая надежность и безопасность перевозок.

Первый автоматизированный электропоезд "Ласточка" был запущен летом 2024 года. Внутри все еще находится машинист, который может начать управлять поездом в любой момент.

При этом в текущем году столичные власти планируют продолжить подготовку к запуску первого беспилотного поезда метро. Состав будет ходить на Большой кольцевой линии. Кроме того, ожидается реализация финального этапа запуска первого в РФ беспилотного трамвая.

