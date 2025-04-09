Движение беспилотных грузовиков запущено на ЦКАД

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Движение беспилотных грузовых автомобилей запустили на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в рамках проекта "Беспилотные логистические коридоры", передает Агентство "Москва".

На церемонии запуска ЦКАД выступил первый замминистра транспорта РФ Валентин Иванов, который напомнил, что ЦКАД является крупнейшим логистическим центром страны, а также важнейшим Московским центральным узлом.

"Здесь располагается более 6 миллионов логистических площадей", – указал он, добавив, что к 2030 году протяженность беспилотных коридоров увеличится в 20 раз и составит около 20 тысяч километров.

Проезд будет для беспилотных грузовиков бесплатным. То же самое касается платных участков трассы М-11 "Нева", по которой беспилотные грузовики начали ездить в сентябре 2024 года.

В настоящее время число беспилотных грузовиков, осуществляющих перевозки по М-11 "Нева", увеличилось до 67 единиц. При этом всего с момента старта перевозок высокоавтоматизированные транспортные средства прошли свыше 5,8 миллиона километров и перевезли более 640 тысяч кубометров груза.

