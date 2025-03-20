Число беспилотных грузовиков на трассе М-11 увеличилось до 67 машин

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Число беспилотных грузовиков, осуществляющих перевозки по трассе М-11 "Нева", увеличилось до 67 единиц. Об этом со ссылкой на министерство транспорта РФ сообщает ТАСС.

"Автопарк беспилотных грузовиков, задействованных для перевозок по трассе М-11 "Нева", увеличился до 67 единиц. <…> Всего с момента старта перевозок высокоавтоматизированные транспортные средства прошли свыше 5,8 миллиона километров и перевезли более 640 тысяч кубометров груза", – заявили в министерстве.

Заместитель министра транспорта РФ Андрей Никитин отметил, что эксперимент, начавшийся с трех грузовиков, за неполных два года способствовал формированию новой отрасли.

По его словам, Минтранс ожидает, что расширение географии эксперимента будет положительно сказываться на популяризации технологии.

Замминистра также сообщил, что автономные грузоперевозки на ЦКАД планируется начать в ближайшей перспективе. В настоящее время ведутся испытания цифрового двойника трассы.

Россия занимает одно из лидирующих мест в области беспилотного транспорта, отметил ранее министр транспорта Роман Старовойт. Планируется, что беспилотные машины поедут по ЦКАД и трассе М-12 Москва – Казань в 2025–2026 годах.

Между тем в 2025 году в Москве приступят к тестированию второго беспилотного трамвая. Об этом ранее сообщал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Трамвай будет застрахован по контракту с использованием цифрового рубля.

