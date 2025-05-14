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14 мая, 05:37

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Минтранс РФ допустил появление новых дорожных знаков для беспилотных автомобилей

В России могут появиться новые дорожные знаки для беспилотных автомобилей

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В Минтрансе допустили появление новых дорожных знаков для беспилотных автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства.

При этом в Минтрансе уточнили, что пока данная мера для ориентирования участников движения и беспилотных автомобилей не рассматривается. Однако в будущем это возможно.

Кроме того, в настоящий момент не планируется введение изменений в ПДД по дорожным знакам и разметке специально для беспилотников.

"Действующих мер достаточно: маркировка и присутствие оператора в салоне обеспечивают необходимый уровень безопасности", – рассказал собеседник агентства.

Также в ведомстве напомнили о введенной обязательной маркировке беспилотных автомобилей. Они должны быть обозначены знаком "Автономное управление" – белый треугольник с красной каймой и черной буквой "А".

Беспилотные автомобили могут появиться на дорогах общего пользования к 2027 году, уточняли ранее в ведомстве. Тестирование грузовых автомобилей без водителя за рулем показало положительные результаты.

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