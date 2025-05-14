Депутат Крупник предложил оснастить полицейских самокатами

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Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил оснастить сотрудников полиции самокатами. Об этом сообщает RT.

"Прогресс средств передвижения в наших городах всегда поднимал вопрос технического оснащения правоохранительных органов для поддержания порядка и законности на улицах. Однако развитие отрасли средств индивидуальной мобильности (СИМ) диктует нашим органам правопорядка оставаться наравне с развитием техники", – отметил он.

По словам парламентария, преступники уже освоили новую технику. В связи с этим депутат предложил оценить идею оснащения полиции самокатами нового поколения, благодаря которым сотрудники правоохранительных органов смогут преследовать гражданские средства индивидуальной мобильности.

Крупник призвал рассмотреть внедрение службы беспилотного патрулирования улиц. Он объяснил, что это помогло бы в эффективной борьбе с преступностью.

Москва может стать площадкой для эксперимента по регулированию использования СИМ. По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, результаты станут основой для эффективных решений.

Ранее в России предложили ограничить максимальное количество самокатов на улицах городов. Ожидается, что это поможет не только разгрузить городскую инфраструктуру, но и повысить порядок в городе, в том числе на тротуарах.

