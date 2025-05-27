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27 мая, 21:45

Транспорт

"Московский патруль": сотрудники МАДИ усилили контроль за водителями на улицах Москвы

"Московский патруль": сотрудники МАДИ усилили контроль за водителями на улицах Москвы

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Сотрудники МАДИ в очередной раз усилили контроль за водителями, которые паркуются не по правилам. Проверку усилили на пяти улицах столицы: 1-й Красногвардейский проезд, Комсомольская площадь, площадь Курского Вокзала, улицы Пресненский Вал и Дубининская.

Инспекторы МАДИ предупреждают: парковка под запрещающими знаками и на тротуарах может стать как причиной аварии, так и затруднить проезд спецтехники или скорой.

Об этом – в программе "Московский патруль".

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