Turkish Airlines не допустила россиянина на рейс из Стамбула в Панаму

Фото: depositphotos/EvrenKalinbacak

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines не допустила гражданина РФ на рейс из Стамбула в Панаму. После этого она проинформировала о запрете на полеты своими рейсами ряд стран Южной и Латинской Америки в течение года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пострадавшего пассажира Глеба Шаткова.

По его словам, он планировал экспедицию в Антарктиду в ноябре, будучи моряком, и решил перегнать яхту в Тихий океан через Панамский канал. 22 сентября он зарегистрировался на рейс из Тивата в Панаму с пересадкой в Стамбуле и получил два билета.

"На посадке в Стамбуле мне отказали в допуске на рейс до Панамы, объяснив это тем, что обычно билеты за два дня до вылета не покупают, и если обратный билет у них же не куплен одним платежом, то он не считается", – отметил россиянин.

Как подчеркнул мужчина, обратный билет он купил отдельным бронированием.

"Два часа у меня проверяли счета, спрашивали, зачем мне пересекать Панамский канал и другие ненужные подробности. Никакой бумаги об отказе мне не предоставили", – уточнил он.

Шатков рассказал, что лишился трех тысяч евро. В письме его известили о том, что мужчина не будет допущен на рейсы авиакомпании, следующие в Аргентину, Бразилию, Колумбию, Кубу, Мексику, Панаму и Венесуэлу.

Среди возможных причин были названы отсутствие необходимых документов и информации для поездки.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что россиян не допускают на рейсы авиакомпании Turkish Airlines, следующие в Мексику, из-за давления США на мексиканские власти. Он также напомнил, что аналогичные проблемы для граждан РФ возникают и на рейсах в другие латиноамериканские страны. Российская сторона в данный момент занимается обсуждением этой проблемы.

