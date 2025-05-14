Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 07:45

Транспорт

В Turkish Airlines предложили штрафовать пассажиров за ранний подъем с мест

В Turkish Airlines предложили штрафовать пассажиров за ранний подъем с мест

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на Варшавском шоссе

В Москве могут провести эксперимент по регулированию сферы электросамокатов

Городские камеры показали обстановку на Волгоградском проспекте

Крупнейшая выставка в сфере автопрома открылась в Москве

Госдума приняла закон о локализации такси в России

Москва может стать площадкой для эксперимента по регулированию электросамокатов

Госдума одобрила законопроект о локализации автомобилей такси

"Это Москва. Туризм": самые живописные речные маршруты по столице

Москвичам рассказали о транспортной ситуации в городе

Авиакомпания Turkish Airlines заявила о намерении штрафовать пассажиров, которые встают с мест до выключения табло "пристегните ремни". Подобное поведение создает риски – люди достают багаж, торопятся к выходу и могут навредить себе или соседям.

По словам авиаэкспертов, подобные инициативы возможны лишь при внесении изменений в административное законодательство. Пока что авиакомпания может только напоминать о правилах поведения на борту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика