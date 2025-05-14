В Turkish Airlines предложили штрафовать пассажиров за ранний подъем с мест

Авиакомпания Turkish Airlines заявила о намерении штрафовать пассажиров, которые встают с мест до выключения табло "пристегните ремни". Подобное поведение создает риски – люди достают багаж, торопятся к выходу и могут навредить себе или соседям.

По словам авиаэкспертов, подобные инициативы возможны лишь при внесении изменений в административное законодательство. Пока что авиакомпания может только напоминать о правилах поведения на борту.

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