Замена асфальта началась на Садовом кольце в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Масштабные работы по замене асфальтового покрытия начались на Садовом кольце в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.

Замена асфальта ведется на Новинском бульваре, от Поварской улицы до станции метро "Смоленская". На этом участке задействованы 140 человек и 82 единицы техники. Последний раз дорожное покрытие там меняли в 2020 году.

Кроме того, специалисты обновят дорожное полотно на улицах Земляной Вал, Садовой-Каретной, Садовой-Спасской, на Зубовском и Смоленском бульварах, Самотечной эстакаде, Крымском мосту и других отрезках Садового кольца.

Работы проводятся в несколько этапов. Сначала рабочие снимают существующее покрытие и ремонтируют смотровые колодцы и дождевую канализацию, а затем укладывают новый асфальт и наносят дорожную разметку.

Обновление покрытия на Садовом кольце потребовалось из-за износа верхнего слоя и образования колеи, которая может стать причиной ДТП и разрушения полотна. Ремонт проводится в ночное время, в некоторых местах частично перекрывается движение.

Замена асфальта стартовала также на участке Ленинградского шоссе от МКАД до квартала Кирилловки в Химках. Ремонт там не проводился с 2020 года. Причины – износ верхнего слоя покрытия и образовавшаяся колейность. Работы проводятся преимущественно ночью с частичным перекрытием движения.