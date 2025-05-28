Столичные улицы и набережные перекроют 29, 31 мая и 1 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ряд улиц и набережных в центре Москвы перекроют 29 и 31 мая, а также 1 июня из-за проведения спортивного мероприятия "Зеленый марафон". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В субботу, 31 мая, в период с 03:00 до 13:00 водители не смогут проехать по Новой и Старой площадям, а до 18:00 – по Большому Москворецкому мосту, площади Васильевский Спуск и улицам Ильинке, Варварке, Москворецкой.

Кроме того, в период с 07:00 до 13:00 будет закрыт проезд на Софийской, Раушской, Космодамианской, Устьинской, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережных, а также на Большом и Малом Устьинских мостах. Помимо этого, в этот промежуток перекроют дорогу на Садовнической и Болотной улицах, а также в Фалеевском переулке и Китайгородском проезде.

Более того, автомобилистов предупредили, что проезд будет заблокирован по полосе на участке Москворецкой улицы от Москворецкой набережной до улицы Варварке в период с 03:00 четверга, 29 мая, до 03:00 субботы, 31 мая, а также с 18:00 31 мая до 09:00 воскресенья, 1 июня. Дополнительно перекроют три полосы на Большом Москворецком мосту от Варварки до Болотной улицы с 03:00 29 мая до 09:00 1 июня.

При этом на всех тех участках, где будет закрыт проезд, водители не смогут припарковать свои транспортные средства. Эта мера будет действовать в период с 00:01 31 мая до завершения спортивного мероприятия. В связи с введением временных ограничений автомобилистов попросили заранее планировать свои маршруты.

телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В ТиНАО в субботу, 31 мая, движение будет перекрыто из-за проведения забега "Троицк без границ". Водители не смогут проехать с 08:00 до 10:20 по Юбилейной, Центральной, Физической и Солнечной улицам, а также по улице Академика Черенкова и Октябрьскому проспекту.