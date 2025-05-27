Движение транспорта перекроют из-за забега в ТиНАО 31 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ТиНАО движение транспорта временно будет перекрыто в субботу, 31 мая, из-за проведения забега "Троицк без границ". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В департаменте предупредили, что водители не смогут проехать на своих транспортных средствах с 08:00 до 10:20 по Юбилейной, Центральной, Физической и Солнечной улицам, а также по улице Академика Черенкова и Октябрьскому проспекту.

В связи с введением временных ограничений автомобилистам посоветовали заранее распланировать маршруты.



Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Кроме того, в настоящее время одна полоса перекрыта на участках Кронштадтского бульвара в Москве до 18 июля. Ограничения связаны с проведением работ по строительству инженерных сетей.

