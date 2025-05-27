Эксперт Лобарев: в России доступно 82 маршрута для автопутешествий

Близится сезон летних отпусков, и одна из идей, как провести это время, – автотуризм. Куда стоит съездить и как подготовиться к дороге, расскажет Москва 24.

Прикоснуться к истории и насладиться природой

В России есть 82 маршрута для автомобильных путешествий, двигаясь по которым можно посетить свыше 170 тысяч объектов истории и культуры. Об этом Москве 24 рассказал президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев.





Сергей Лобарев президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Для комфорта путешественников создаются все необходимые условия: развиваются кемпинги, глемпинги, строятся придорожные кафе и многофункциональные зоны. Кроме того, будет обустраиваться больше заправок, станций техобслуживания, шиномонтажа, гостиниц.

Один из вариантов маршрута – "Государева дорога" длиной 777 километров. Преимущественно он проходит по трассе М-10 и охватывает Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области.

"В Торжке, например, представлен великолепнейший музеи золотошвеи. И в целом по пути есть немало любопытных памятников деревянного зодчества. Гатчина, Любань, Тосно, Лисино-Корпус – оттуда не захочется уезжать из-за красот", – пояснил Лобарев.

Не менее богаты на достопримечательности маршруты Сибирского тракта. По словам эксперта, дорога длиной свыше шести тысяч километров соединяет европейскую и азиатскую части России, начинаясь в Санкт-Петербурге и заканчиваясь во Владивостоке.



(архитектором Семеном. – Прим. ред.) Ремезовым. Также интересно в старом купеческом городе Кунгуре в Пермском крае и его знаменитых ледяных пещерах.

Сергей Лобарев президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Здесь есть, например, город Тара Омской области, где расположен музей советского актера Михаила Ульянова. Стоит побывать и в Тобольске, увидеть белокаменную рентерию, построенную легендарнымРемезовым. Также интересно в старом купеческом городе Кунгуре в Пермском крае и его знаменитых ледяных пещерах.

Живописными видами отличается и Чуйский тракт длиной примерно 950 километров, который проходит через Новосибирскую область, Алтайский край и завершается на границе с Монголией. К примеру, на Алтае эксперт посоветовал побывать в Чарышском районе с его красивейшей природой.

Заранее и про запас

Семейное путешествие на машине может обойтись намного дешевле, чем тур на самолете или поезде, подчеркнул Сергей Лобарев.





Сергей Лобарев президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Если брать максимально комфортные условия, средняя стоимость трех-четырехдневной поездки для семьи из четырех человек – в пределах 100 тысяч рублей. Сюда входят затраты на бензин, гостиницы, посещение кафе, ресторанов и достопримечательностей, а также на покупку сувениров.

"Уложиться получится и в меньшую сумму: например, вместо гостиниц разместившись в кемпингах, глемпингах или палатках", – уточнил эксперт.

Прежде чем отправляться в дорогу, эксперт посоветовал изучить карту местности, определить места остановок и отметить точки, где есть заправки, автосервисы и общепит. Не лишним будет взять с собой канистру бензина и аптечку – в том числе с лекарствами от аллергии. Это пригодится при проезде через регионы с цветущими растениями, добавил Лобарев.

Также необходимо заехать на станцию техобслуживания и провести полный чекап машины, пояснял Москве 24 вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.





Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза Самое важное – проверить состояние тормозной и рулевой систем, исправность всех световых приборов, а также кондиционера или климат-контроля.

Убедиться в исправности систем можно, проехав по неровной дороге и послушав, нет ли посторонних звуков. Плюс необходимо посмотреть, не ведет ли машину вправо или влево, подчеркнул автоэксперт.

Также стоит проверить состояние шин и давление в них, плюс заменить тормозные колодки, если они износились более чем на 30%. В дорогу же специалист рекомендовал взять с собой запасное колесо и второй огнетушитель.

