Эксперт Хайцеэр: перед долгой поездкой необходимо провести полный чекап машины

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Тормозные колодки и шины, а также исправность всех световых приборов необходимо проверить перед дальним путешествием на машине. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По его словам, в идеале, прежде чем отправиться в длительную поездку на своем авто, надо заехать на станцию технического обслуживания и провести полный чекап.





Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза Самое важное – проверить состояние тормозной и рулевой систем, исправность всех световых приборов, а также кондиционера или климат-контроля.

Если профессиональную диагностику сделать не получается, нужно самостоятельно проверить работу всех систем.

"Я бы посоветовал прокатиться по неровной дороге и послушать, не возникает ли при этом каких-то посторонних звуков, которых раньше не было. Также важно обратить внимание, не ведет ли машину вправо-влево, потому что это может говорить о проблеме с рулевым управлением", – отметил эксперт.

Кроме того, стоит заменить тормозные колодки, даже если они изношены всего на 30 процентов, плюс проверить давление в шинах и само их состояние.

"Вообще, резина теряет свои сцепные свойства с дорогой уже на шестой год эксплуатации. А плохое сцепление – это всегда риск заноса и аквапланирования во время движения по мокрому асфальту. Если же резине лет 10–15, это чревато появлением на ней трещин. В итоге в поездке колесо может просто сдуться, и произойдет авария", – добавил Хайцеэр.

Также эксперт посоветовал проверить перед путешествием, есть ли в автомобиле все необходимые вещи на случай аварий и поломок.

"Надо убедиться, что в машине есть запаска и она в хорошем состоянии. Обязательно посмотреть, все ли необходимое лежит в аптечке, исправен ли огнетушитель, плюс я бы посоветовал взять еще один про запас", – подчеркнул специалист.

Ранее врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, при каких проблемах со здоровьем опасно садиться за руль. По его словам, если есть головокружение, температура, повышенное давление и пульс, слабость в руках и ногах, состояние может ухудшиться прямо во время вождения. Из-за этого увеличивается риск аварии.