Терапевт Лишин: при температуре и низком уровне глюкозы опасно садиться за руль

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Головокружение, боли и низкий уровень глюкозы – состояния, при которых опасно садиться за руль. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

Ранее 92-летняя москвичка за рулем врезалась в жилой дом в Ореховом проезде. Очевидец происшествия в разговоре с Москвой 24 предположила, что женщина могла перепутать педали газа и тормоза.

По мнению Лишина, причиной аварии необязательно стали почтенные годы автолюбительницы, потому что водитель и в 20 лет может быть рассеянным. Возрастной границы, после которой нельзя садиться за руль, в целом не существует, отметил врач.

"При этом у людей старше 65 повышается риск развития опасных для вождения заболеваний. Среди них – болезнь Альцгеймера, деменция, синдром дефицита внимания, склероз и риск инсульта. Поэтому я бы рекомендовал водителям старше 65 чаще проходить медосмотры", – отметил врач.





Виктор Лишин врач-терапевт В то же время абсолютно всем важно обращать внимание на самочувствие до поездки. Если есть головокружение, температура, повышенное давление и пульс, слабость в руках и ногах, состояние может ухудшиться прямо во время вождения. Из-за этого увеличивается риск аварии.

"Не стоит садиться за руль и при болевых ощущениях – они мешают концентрироваться. К тому же может развиться болевой шок, и человек будет не в состоянии управлять автомобилем", – подчеркнул терапевт.

Особенно внимательными надо быть водителям с хроническими заболеваниями. Например, при диабете нужно проверять уровень глюкозы до поездки. Ее падение грозит слабостью, нарушением координации и потерей сознания, пояснил Лишин.

Также врач посоветовал читать инструкции к лекарствам, так как некоторые препараты понижают концентрацию. После их приема садиться за руль не стоит, заключил эксперт.

Ранее врач-терапевт Екатерина Кабаненко рассказала, что леденцы, жвачка и кислые продукты помогут избавиться от укачивания в транспорте. Они усиливают выработку слюны и уменьшают чувство тошноты, объяснила специалист.

