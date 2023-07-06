08:00Общество
Терапевт объяснила, как избавиться от укачивания в транспорте
Фото: 123RF/sidelnikov
Снизить неприятные симптомы от укачивания в транспорте помогут леденцы, жвачка или кусочек лимона во рту. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт ЦКБ управления делами президента Екатерина Кабаненко.
Эксперт пояснила, что, когда человек двигается, глаза и вестибулярный аппарат (который находится во внутреннем ухе) передают сигналы в мозг. У одних это происходит согласованно, и их не укачивает.
Первая причина укачивания – чувствительная нервная система. Это врожденное состояние, которое больше характерно для женщин. Второй и более частый фактор – неподготовленный вестибулярный аппарат. Это состояние можно исправить с помощью одного упражнения.
При этом к укачиванию наиболее склонны жители мегаполиса.
"В больших городах люди много сидят, мало двигаются, подвергаются стрессу. Наша нервная система находится на пределе, и даже такое небольшое воздействие, как езда в транспорте, вызывает укачивание", – объяснила врач.
Чтобы нивелировать симптомы, важно не только тренировать вестибулярный аппарат, но и соблюдать определенные правила до поездки.
В машине лучше сидеть на переднем сиденье, в автобусе – ближе к водителю, в самолете или на корабле – в носовой части (там меньше тряска).
"Не стоит читать или смотреть в экран гаджетов – это увеличивает нагрузку на глаза, вестибулярный аппарат и провоцирует укачивание. Находясь в транспорте, можно рассасывать леденец, жевать жвачку, есть небольшое количество кислых продуктов, например дольку лимона. Это усилит выработку слюны и уменьшит чувство тошноты", – рассказала терапевт в интервью программе "Доктор 24".
Кроме того, перед дорогой можно выпить лекарство с дименгидринатом. На сегодняшний день это наиболее эффективное средство от укачивания.
Ранее врач-невролог Александр Комаров рассказал, о каких болезнях говорит головокружение. По словам специалиста, этот симптом может развиваться не только из-за неполадок с вестибулярным аппаратом, но и указывать на развитие анемии, инсульта, интоксикации и печеночной энцефалопатии.
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