Газопровод поврежден в Первомайске в ЛНР ударом ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения ВСУ обстреляли город Первомайск в ЛНР. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы ЛНР Анну Романову сообщает ТАСС.

По ее словам, для обстрела, предположительно, использовалась система залпового огня HIMARS.

"Поврежден газопровод, возникло возгорание сухой травы. Газопровод перекрыт, производится ликвидация возгорания", – рассказала Романова.

Ранее сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский БПЛА над Республикой Татарстан. Мэр Елабуги Рустем Нуриев уточнял, что ПВО уничтожила беспилотник над Елабужским районом Татарстана.

До этого женщина погибла в результате детонации украинского дрона в Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, система ПВО РФ смогла сбить беспилотник ВСУ над селом Красный Восток, однако он рухнул на второй этаж частного жилого дома и по итогу сдетонировал.