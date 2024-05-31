В Первомайске в ЛНР после удара ВСУ без газа остались почти 250 абонентов

Фото: ТАСС/Александр Река

В Первомайске в ЛНР после удара ВСУ без газа остались 245 абонентов из-за повреждения газопровода. Об этом мэр города Сергей Колягин сообщил в телеграм-канале.

"Жилой массив, состоящий из частных домов, и расположенный недалеко от центра города, после обстрела полностью остался без газоснабжения", – написал он.

Пожар на газопроводе был потушен сотрудниками МЧС. По словам Колягина, ремонтно-восстановительные работы начнутся в светлое время суток 31 мая сотрудниками "Луганскгаза".

Обстрел газопровода в ЛНР, предположительно, был произведен ВСУ из системы залпового огня HIMARS.

До этого ВСУ обстреляли нефтебазу, расположенную в черте Луганска вечером 7 мая. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что удар по нефтебазе предположительно был нанесен ракетами ATACMS. На объекте загорелся газопровод высокого давления, в его тушении были задействованы все луганские подразделения МЧС, пострадали пять человек.