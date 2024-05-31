Командир потерпевшего крушение в марте 2024 года Ил-76 награжден званием Героя России

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Командир Ил-76 Сергей Свешников, который увел загоревшийся самолет от населенного пункта в Ивановской области в марте 2024 года, был награжден званием Героя России посмертно. Об этом заявил командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов в интервью газете "Красная звезда".

"К сожалению, в этом году в семье военно-транспортной авиации произошли трагедии. При выполнении задач в рамках специальной военной авиации погибли наши боевые друзья, доблестные защитники и патриоты Отечества. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, командиру корабля майору Сергею Павловичу Свешникову было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно)", – сказал Бенедиктов .

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области днем 12 марта во время выполнения планового полета. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Вероятной причиной крушения могло стать возгорание в одном из двигателей, возникшее еще на моменте взлета.