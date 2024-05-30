"Единая Россия" передала депутатский мандат Елены Ямпольской Анатолию Иванову

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Генсовет партии "Единая Россия" передал мандат Елены Ямпольской в Госдуме главе Мамадышского муниципального района Татарстана Анатолию Иванову. Об этом со ссылкой на пресс-службу партии сообщает РИА Новости.

"Генсовет "Единой России" принял решение о передаче вакантного мандата депутата Госдумы главе Мамадышского муниципального района Республики Татарстан Анатолию Иванову", – указано в сообщении.

Госдума на пленарном заседании ранее приняла проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Елены Ямпольской. Основанием для этого стало письменное заявление парламентария, в котором она уведомила о сложении своих полномочий по причине назначения на должность советника президента России.

До этого Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации президента. В этих документах значится и имя Ямпольской.

